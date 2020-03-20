ФК "Ахмат" заморозит курс валюты по контрактам всех игроков команды

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство грозненского футбольного клуба "Ахмат" приняло решение заморозить курс валюты по контрактам всех игроков команды. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор грозненцев Ахмед Айдамиров.

"Мы заморозим курс, разговариваем со всеми игроками, а не только с легионерами, - сказал Айдамиров. - Когда переговорим со всеми, примем общекомандное решение [о том, на какой отметке будет зафиксирован курс, по которому футболисты будут получать зарплату]".

Также гендиректор "Ахмата" отметил, что в клубе положительно отнеслись к поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина обеспечить предоставление отсрочки по уплате налогов и страховых взносов налогоплательщикам в сфере спорта и культуры. Такая мера вводится для поддержки предприятий в связи с экономическими сложностями из-за пандемии нового коронавируса.

Розыгрыш Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) приостановлен с 17 марта по 10 апреля. На данный момент команды сыграли 22 из 30 запланированных туров. "Ахмат" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков. Отставание от 12-го места, которое позволит команде сохранить место в премьер-лиге, составляет четыре очка.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов.