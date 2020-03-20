СМИ: "Реал" не уволит Зидана по итогам сезона, даже если команда не завоюет трофеи

ТАСС, 20 марта. Испанский футбольный клуб "Реал" не собирается увольнять главного тренера Зинедина Зидана, даже если команда не сумеет выиграть трофеи по итогам сезона. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание AS.

По информации источника, руководство мадридского клуба ранее рассматривало вариант досрочного расторжения контракта с французским специалистом по итогам сезона, если "Реал" завершит его без трофеев. Однако теперь клуб принял решение при любом итоге не разрывать соглашение, которое действует до июня 2022 года.

Зидан стал главным тренером "Реала" в январе 2016 года и проработал на этом посту до мая 2018 года. Через год он вновь возглавил мадридский клуб. Под его руководством "Реал" три раза подряд стал победителем Лиги чемпионов (первый клуб в истории, кому удалось защитить звание сильнейшего в Европе и выиграть трофей три раза кряду), выиграл чемпионат Испании, по два раза - суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В чемпионате Испании "Реал" занимает второе место, набрав 56 очков после 27 игр. Мадридцы отстают на два очка от лидирующей "Барселоны". В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов подопечные Зидана на своем поле уступили английскому "Манчестер Сити" 1:2. Большинство национальных европейских чемпионатов и еврокубковые турниры на данный момент приостановлены из-за ситуации с коронавирусом.