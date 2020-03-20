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Сборные по хоккею

Умер двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной Чехословакии Забродский

Спортсмен скончался на 98-м году жизни

ТАСС, 20 марта. Двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной Чехословакии Владимир Забродский скончался на 98-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Чешской федерации хоккея.

"Легенда, последний из команды, которая выиграла первый чемпионат мира по хоккею для Чехословакии, ушел из жизни, - сказал президент Чешской федерации хоккея Томаш Крал. - Забродский был не только ведущей фигурой своего поколения, но одной из наиболее выдающихся личностей в истории хоккея".

В составе сборной Чехословакии Забродский стал чемпионом мира 1947 и 1949 годов. Также на счету Забродского серебряная медаль Олимпийских игр 1948 года и бронза мирового первенства 1955 года. За сборную он провел 94 матча, в которых забросил 158 шайб (хоккеист выступал на позиции нападающего), что является вторым показателем в истории сборной Чехословакии. Лидер - Вацлав Недоманский, на счету которого 163 шайбы в 220 играх.

В 1997 году Забродский был введен в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF).

Помимо хоккея, Забродский также играл в теннис. В составе национальной команды он принимал участие в матчах Кубка Дэвиса.

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