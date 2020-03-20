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Влияние коронавируса на спорт

Чемпионат России по марафону перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса

Турнир планировали провести 4 апреля в Сочи

ТАСС, 20 марта. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) перенесла чемпионат России в Сочи по марафону на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-службы ВФЛА.

Чемпионат России планировали провести 4 апреля.

Министерство спорта РФ 18 марта рекомендовало отменить или перенести все соревнования на территории России до особого распоряжения в связи с пандемией коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения.

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Влияние коронавируса на спорт
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Влияние коронавируса на спорт
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