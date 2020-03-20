Первые виртуальные гонки "Формулы-1" состоятся 22 марта

ТАСС, 20 марта. Первые виртуальные автогонки в классе машин "Формула-1" взамен настоящих, отложенных из-за распространения коронавируса, пройдут с участием некоторых гонщиков 22 марта. В этот день должен был состояться Гран-при Бахрейна, сообщает в пятницу пресс-служба автогонок.

Этап "Формулы-1" в Монако не состоится в 2020 году

"Теперь каждые выходные вместо реальных отложенных будут проводиться виртуальные Гран-при", - говорится в сообщении. "Все пилоты станут участвовать в гонках дистанционно, а транслировать их напрямую будет лондонская киберспортивная компании Gfinity", - уточняют организаторы.

Ранее из-за коронавируса отложили этапы "Формулы-1" в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании. Этапы в Монако и Австралии не состоятся. На данный момент первым в календаре стоит Гран-при Азербайджана, который запланирован в Баку на 5-7 июня.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения.