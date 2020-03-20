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Влияние коронавируса на спорт

Чемпионат мира по снукеру перенесен из-за коронавируса

Турнир должен был пройти в британском Шеффилде с 18 апреля по 4 мая
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© Nigel French/PA via AP

ТАСС, 20 марта. Чемпионат мира по снукеру, который должен был пройти в британском Шеффилде, перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Всемирной ассоциации профессионального бильярда и снукера.

Отборочный этап был запланирован на 8-15 апреля, финальные соревнования должны были пройти с 18 апреля по 4 мая.

В Великобритании болезнь, вызванная коронавирусом нового типа, подтверждена более чем у 3 тыс. человек, свыше 140 умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов.

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ВеликобританияВлияние коронавируса на спорт
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Влияние коронавируса на спорт
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