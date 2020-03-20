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Влияние коронавируса на спорт

Призеры ЧМ в прыжках в высоту Акименко и Иванюк могут досрочно завершить сбор в Португалии

Первоначально планировалось, что сбор завершится 31 марта
Михаил Акименко Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Михаил Акименко
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Призеры чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Михаил Акименко и Илья Иванюк, находящиеся на сборе в Португалии, из-за пандемии коронавируса могут досрочно завершить тренировочные мероприятия и вернуться в Россию. Об этом сообщил ТАСС Акименко.

"Сбор проходит нормально. Я бегаю, прыгаю, поднимаю штангу. Но если бы не коронавирус, все было бы еще лучше. Мы прилетели в Португалию 11 марта, когда в этой стране еще было все относительно спокойно", - сказал Акименко.

"Вместе со мной здесь готовятся к сезону 19-20 спортсменов из национальной команды. Здесь тренируются метатели, группа прыгунов тренера Цыплакова и мы с Ильей Иванюком. Стадион в нашем распоряжении, но из-за коронавируса у нас сегодня закрыли тренажерный зал, что лично мне создает серьезные неудобства", - отметил собеседник ТАСС.

Первоначально планировалось, что первый сбор в Португалии завершится 31 марта. "Но я не уверен, что мы будем здесь находиться до самого последнего дня. Возможно, нас вывезут отсюда и раньше", - сказал Акименко.

"Все эти коронавирусы никак не отражаются на моем боевом настрое. Я делаю все, чтобы подготовиться как можно лучше и проявить себя на Олимпиаде", - заключил спортсмен.

На чемпионате мира - 2019 Акименко занял второе место, Иванюк показал третий результат. Победу одержал катарец Мутаз Баршим.

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Влияние коронавируса на спорт
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Влияние коронавируса на спорт
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