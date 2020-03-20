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Влияние коронавируса на спорт

Сорокин: чемпионат Европы по футболу должен остаться в истории как Евро-2020

В пятницу УЕФА объявил о том, что турнир, перенесенный из-за пандемии коронавируса на лето 2021 года, сохранит старое название
Генеральный директор российской части оргкомитета ЧЕ-2020 Алексей Сорокин AP Photo/Alexander Zemlianichenko
Описание
Генеральный директор российской части оргкомитета ЧЕ-2020 Алексей Сорокин
© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Чемпионат Европы по футболу, несмотря на перенос на лето 2021 года, должен остаться в истории под изначальным названием Евро-2020. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор оргкомитета российской части турнира, член исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Алексей Сорокин.

УЕФА в пятницу объявил о том, что чемпионат Европы, перенесенный из-за пандемии коронавируса с лета 2020 года на лето 2021 года, сохранит название Евро-2020.

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"По-моему, это вполне логичное и ожидаемое решение, - сказал Сорокин. - Все-таки это название турнира, а не хронология и не летопись. У турнира есть своя торговая марка, просто он перенесен. Но он остается турниром Евро-2020".

По мнению собеседника агентства, на решение УЕФА могло повлиять и то, что турнир анонсировался как приуроченный к 60-летию первого в истории чемпионата Европы. "Насколько я чувствую, это тоже является фактором, поскольку турнир был призван ознаменовать 60-летие первого Евро. Поэтому вполне логично, что в истории он должен остаться как Евро-2020", - отметил он.

Чемпионат Европы пройдет в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Сроки проведения турнира - с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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Сорокин, Алексей ЛеонидовичВлияние коронавируса на спорт
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