Сорокин: чемпионат Европы по футболу должен остаться в истории как Евро-2020

УЕФА в пятницу объявил о том, что чемпионат Европы, перенесенный из-за пандемии коронавируса с лета 2020 года на лето 2021 года, сохранит название Евро-2020.

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Чемпионат Европы по футболу, несмотря на перенос на лето 2021 года, должен остаться в истории под изначальным названием Евро-2020. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор оргкомитета российской части турнира, член исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Алексей Сорокин.

"По-моему, это вполне логичное и ожидаемое решение, - сказал Сорокин. - Все-таки это название турнира, а не хронология и не летопись. У турнира есть своя торговая марка, просто он перенесен. Но он остается турниром Евро-2020".

По мнению собеседника агентства, на решение УЕФА могло повлиять и то, что турнир анонсировался как приуроченный к 60-летию первого в истории чемпионата Европы. "Насколько я чувствую, это тоже является фактором, поскольку турнир был призван ознаменовать 60-летие первого Евро. Поэтому вполне логично, что в истории он должен остаться как Евро-2020", - отметил он.

Чемпионат Европы пройдет в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Сроки проведения турнира - с 11 июня по 11 июля 2021 года.