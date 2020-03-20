Свирин: квалификационные регаты будут лучшим форматом отбора гребцов на ОИ-2020

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Проведение отмененных ранее квалификационных регат по академической гребле станет лучшим форматом отбора спортсменов на Олимпийские игры 2020 года. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

Из-за угрозы распространения коронавируса Международная федерация гребного спорта (FISA) приняла решение об отмене олимпийского и паралимпийского отборочных турниров. Финальная олимпийская квалификационная регата должна была пройти в Люцерне (Швейцария) с 17 по 19 мая.

"Постоянно находимся на связи с FISA, чтобы получить информацию о критериях отбора на Олимпийские игры. Две квалификационные регаты отменены, но удалось добиться, чтобы это решение не стало окончательным, возможен перенос, а не отмена этих регат. Если примут другой формат, например, технического отбора по результатам чемпионата мира, то это будет спорное решение. Мы попросили провести отборочные соревнования на равных условиях, в любом варианте, даже пожертвовав методическими составляющими подготовки к Олимпиаде", - сказал Свирин.

"Для FISA сейчас сложное время, решение придется принять непростое, согласовать его с Международным олимпийским комитетом (МОК). Сначала была информация о том, что соревнования отменены, но сейчас они не так категоричны. Нужно оперативно принять и получить это решение, нам обозначили крайние сроки. Решение по квалификации на Олимпиаду должно появиться в ближайшее время, решение по отбору на Паралимпиаду должны сообщить до 5 апреля, но, думаю, они будут объявлены одновременно", - добавил собеседник агентства.