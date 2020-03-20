{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Свирин: квалификационные регаты будут лучшим форматом отбора гребцов на ОИ-2020

По словам главы Федерации гребного спорта России, он просил провести отборочные соревнования на равных условиях

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Проведение отмененных ранее квалификационных регат по академической гребле станет лучшим форматом отбора спортсменов на Олимпийские игры 2020 года. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

Из-за угрозы распространения коронавируса Международная федерация гребного спорта (FISA) приняла решение об отмене олимпийского и паралимпийского отборочных турниров. Финальная олимпийская квалификационная регата должна была пройти в Люцерне (Швейцария) с 17 по 19 мая.

"Постоянно находимся на связи с FISA, чтобы получить информацию о критериях отбора на Олимпийские игры. Две квалификационные регаты отменены, но удалось добиться, чтобы это решение не стало окончательным, возможен перенос, а не отмена этих регат. Если примут другой формат, например, технического отбора по результатам чемпионата мира, то это будет спорное решение. Мы попросили провести отборочные соревнования на равных условиях, в любом варианте, даже пожертвовав методическими составляющими подготовки к Олимпиаде", - сказал Свирин.

"Для FISA сейчас сложное время, решение придется принять непростое, согласовать его с Международным олимпийским комитетом (МОК). Сначала была информация о том, что соревнования отменены, но сейчас они не так категоричны. Нужно оперативно принять и получить это решение, нам обозначили крайние сроки. Решение по квалификации на Олимпиаду должно появиться в ближайшее время, решение по отбору на Паралимпиаду должны сообщить до 5 апреля, но, думаю, они будут объявлены одновременно", - добавил собеседник агентства.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Российские гребцы будут тренироваться на базе в Бронницах до апреля
По словам президента Федерации гребного спорта России Алексея Свирина, изначально команда должны была отправиться в Грецию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС