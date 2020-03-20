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Влияние коронавируса на спорт

Командный чемпионат мира по бадминтону перенесен из-за коронавируса

Турнир должен был пройти с 16 по 24 мая в датском Орхусе

ТАСС, 20 марта. Командный чемпионат мира по бадминтону среди мужчин и женщин перенесен на август из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации бадминтона (BWF).

Турнир изначально был запланирован на период с 16 по 24 мая в датском Орхусе. Соревнования пройдут там же с 15 по 23 августа.

"Все соответствующие риски для здоровья, безопасности и логистики были рассмотрены BWF, организаторами турниров и местным правительством Орхуса при принятии этого решения. Повышенные ограничения на поездки и карантин, а также последующие чрезвычайные логистические осложнения, вызванные этим, тоже способствовали отсрочке. Хотя мы с нетерпением ожидаем проведения соревнований позже, наши мысли связаны со всеми, кто пострадал от пандемии", - сказал генеральный секретарь BWF Томас Лунд.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 253 случая заражения.

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ДанияВлияние коронавируса на спорт
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