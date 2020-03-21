ФИФА опубликовала фильм о чемпионате мира по футболу 2018 года в России

ТАСС, 21 марта. Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала официальный фильм, посвященный чемпионату мира 2018 года в России. Видео было размещено на канале организации в YouTube.

"Чемпионат мира по футболу в России будоражил от начала и до конца. 21-е мировое первенство вобрало в себя бесчисленные моменты, которые останутся в памяти каждого, кто любит красивую игру. Чтобы напомнить о них, предлагаем официальный фильм ЧМ-2018", - сказано в описании к видео.