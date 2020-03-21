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Сборные по футболу

ФИФА опубликовала фильм о чемпионате мира по футболу 2018 года в России

Видео содержит в себе лучшие моменты матчей мирового первенства, видео с болельщиками, нарезки из раздевалок команд и многое другое
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 21 марта. Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала официальный фильм, посвященный чемпионату мира 2018 года в России. Видео было размещено на канале организации в YouTube.

"Чемпионат мира по футболу в России будоражил от начала и до конца. 21-е мировое первенство вобрало в себя бесчисленные моменты, которые останутся в памяти каждого, кто любит красивую игру. Чтобы напомнить о них, предлагаем официальный фильм ЧМ-2018", - сказано в описании к видео.

' FIFATV/YouTube'

Фильм длится 1 час 19 минут. Он содержит в себе лучшие моменты матчей мирового первенства, видео с болельщиками, нарезки из раздевалок команд и многое другое.

Чемпионат мира в России проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. Сборная России добралась до четвертьфинала, где уступила команде Хорватии в серии одиннадцатиметровых ударов (2:2, 3:4 - по пенальти). Победителем стала сборная Франции, обыгравшая в финале хорватов со счетом 4:2. Позднее ФИФА признала турнир лучшим в истории.

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