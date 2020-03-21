Футбольный клуб "Наполи" намерен вернуться к тренировкам 25 марта, несмотря на карантин

ТАСС, 21 марта. Итальянский футбольный клуб "Наполи" вернется к тренировочным занятиям 25 марта, несмотря на введенный в стране карантин из-за коронавируса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

На данный момент в Италии по причине распространения коронавируса остановлены все внутренние соревнования, включая чемпионат по футболу. В стране введен карантин до 3 апреля, однако итальянское правительство не исключает, что его срок будет продлен. Общее число летальных исходов в Италии от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, превысило 4 тыс.

"Наполи" находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 39 очков в 26 матчах.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов.