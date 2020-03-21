Футболист "Локомотива" Джорджевич пожертвовал €20 тыс. на борьбу с коронавирусом

ТАСС, 21 марта. Нападающий московского "Локомотива" Лука Джорджевич направил клиническим центрам Черногории €20 тыс. для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает издание Sportski Zurnal .

Помимо Джорджевича, пожертвования сделали нападающий "Монако" Стефан Йоветич (€50 тыс.) и защитник испанского "Атлетико" Стефан Савич (€50 тыс.). Деньги будут направлены медицинским центрам в Беране, Биело-Поле, Плевле, Никшиче, Которе и Баре.

Джорджевич перешел в "Локомотив" из петербургского "Зенита" летом 2019 года. В составе московского клуба он принял участие в шести матчах во всех турнирах, отдав одну голевую передачу. На данный момент 25-летний черногорец продолжает восстановление от повреждения связок колена.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано свыше 250 случаев заражения.