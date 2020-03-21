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Допинг в спорте

Рекордсмен РФ бегун Никитин является одним из самых тестируемых РУСАДА атлетов в 2020 году

С января по февраль он пять раз проходил допинг-тестирование инспекторами РУСАДА
Владимир Никитин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Владимир Никитин
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Владимир Никитин, установивший в феврале зимние рекорды России в беге на 3000 и 5000 метров, стал одним из самых тестируемых спортсменов страны по итогам двух первых месяцев 2020 года. Согласно материалам, предоставленным ТАСС Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), с января по февраль этот бегун пять раз проходил допинг-тестирование инспекторами РУСАДА.

27-летний Никитин 9 февраля на московском турнире "Русская зима" установил рекорд в помещении в беге на 3000 метров (7 минут 39,94 секунды). В конце февраля на чемпионате России ему на дистанции 5000 метров удалось превысить установленное Валерием Абрамовым достижение 38-летней давности - Никитин показал результат 13 минут 24,07 секунды.

Пять раз также тестировались победитель зимнего чемпионата России - 2020 в беге на 1500 метров Константин Плохотников и серебряный призер чемпионата мира - 2017 в ходьбе на 20 км Сергей Широбоков, которому на этой же дистанции не нашлось равных на февральском чемпионате страны в Сочи.

По четыре раза проходили в 2020 году допинг-контроль РУСАДА чемпионка России в беге на 60 и 100 метров Кристина Сивкова, а также ходоки Елена Лашманова и Софья Бродацкая.

Самой тестируемой РУСАДА спортсменкой 2019 года стала бегунья Александра Гуляева (12). Одиннадцать раз в прошлом году тестировались на допинг бегуны Анастасия Шукшина, Никитин и Плохотников, по 10 - бегуны Сергей Дубровский и Екатерина Сторожева (Шаповалова), а также ходоки Дементий Чепарев и Лашманова.

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