Эксперт по антидопингу Федерации велоспорта США отстранен за употребление допинга

ТАСС, 21 марта. Велосипедист, консультант Федерации велоспорта США в вопросах антидопинга Джон Гливз дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Антидопингового агентства США (USADA).

36-летний Гливз сдал пробу в ходе чемпионата США по велоспорту на треке, в ней был найден ряд запрещенных веществ, включая анаболический стероид оксандролон. Спортсмен дисквалифицирован на четыре года с 31 августа 2019 года.

Гливз является членом антидопингового комитета Федерации велоспорта США, а также автором ряда публикаций, включая "Допинг в велоспорте". Он был нанят в качестве свидетеля-эксперта командой юристов Лэнса Армстронга в деле правительства против спортсмена. В 2013 году Армстронг признался в употреблении допинга и был дисквалифицирован пожизненно, лишившись всех титулов с 1998 года, в том числе семи побед в общем зачете "Тур де Франс".

По информации портала CyclingTips, Гливз был членом рабочей группы Всемирного антидопингового агентства (WADA) по вопросам распространения допинга и является одним из руководителей Международной сети по исследованиям в области допинга.