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Влияние коронавируса на спорт

Следующий конгресс IIHF может пройти в середине июня

В субботу IIHF объявила об отмене чемпионата мира из-за пандемии коронавируса

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Следующий конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) может состояться в середине июня. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.

В субботу IIHF объявила об отмене чемпионата мира из-за пандемии коронавируса. Турнир должен был пройти с 8 по 24 мая в Швейцарии. 22 и 23 мая там же должен был состояться конгресс IIHF.

"Когда ситуация прояснится, мы определим дату конгресса, это может быть середина июня. Посмотрим, что будет с вирусом. Конгресс зависит от людей, нам надо, чтобы все собрались в Цюрихе. Посмотрим, можно ли к тому времени будет путешествовать", - сказал Фазель.

Ранее глава IIHF сообщал ТАСС о том, что конгресс может быть перенесен на начало июля.

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Влияние коронавируса на спорт
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