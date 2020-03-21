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Влияние коронавируса на спорт

Американская лига PFL не анонсировала новый сезон из-за коронавируса

Турнир должен был стартовать в мае

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Американская организация боев смешанного стиля Professional Fighters League (PFL) не анонсировала начало сезона из-за коронавируса. Об этом говорится в письме организации, проступившем в распоряжение ТАСС.

"Здоровье бойцов, фанатов, партнеров и сотрудников PFL является приоритетом для лиги. PFL мониторит ситуацию с коронавирусом. Обновления по сезону 2020 года поступят, как только нормализуется ситуация с пандемией", - говорится в письме к бойцам и менеджерам.

Традиционный Гран-при PFL должен стартовать в мае. Призовой фонд в каждой весовой категории составляет $1 млн.

Победителями турнира становились россияне Али Исаев и Магомед Магомедкеримов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 306 случаев заражения.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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