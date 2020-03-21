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Влияние коронавируса на спорт

Клуб НХЛ "Оттава" сообщил о втором случае заражения коронавирусом

Имена хоккеистов не сообщаются
Игроки "Оттавы" AP Photo/Mark Humphrey
Описание
Игроки "Оттавы"
© AP Photo/Mark Humphrey

ТАСС, 21 марта. Второй игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Первый случай в "Оттаве" (и во всей НХЛ) был зафиксирован 18 марта. Имена игроков не сообщаются. Все хоккеисты и сотрудники команды находятся на карантине под наблюдением врачей. За "Оттаву" выступают россияне Никита Зайцев и Артем Анисимов.

В Канаде зарегистрировано более 1 тыс. случаев заражения, 13 человек скончались.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов.

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КанадаВлияние коронавируса на спорт
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