Клуб НХЛ "Оттава" сообщил о втором случае заражения коронавирусом

ТАСС, 21 марта. Второй игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Первый случай в "Оттаве" (и во всей НХЛ) был зафиксирован 18 марта. Имена игроков не сообщаются. Все хоккеисты и сотрудники команды находятся на карантине под наблюдением врачей. За "Оттаву" выступают россияне Никита Зайцев и Артем Анисимов.

В Канаде зарегистрировано более 1 тыс. случаев заражения, 13 человек скончались.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов.