Бывший президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс умер от коронавируса

ТАСС, 22 марта. Бывший президент испанского футбольного клуба "Реал" Лоренсо Санс умер в возрасте 76 лет от коронавируса. Об этом сообщает испанская газета Marca.

Санс был президентом "Реала" с ноября 1995 по июль 2000 года, при нем клуб дважды становился победителем Лиги чемпионов в 1998 и 2000 годах, до этого в предыдущий раз мадридский клуб побеждал в турнире в 1966 году (тогда он назывался Кубок европейских чемпионов). Также он был владельцем испанской "Малаги".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных случаев.