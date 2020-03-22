Фигуристка Волосожар решила срочно вернуться с семьей в Россию из США из-за коронавируса

ТАСС, 12 марта. Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар сообщила, что срочно возвращается с семьей в Россию из США из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом она написала в Instagram.

"Мы решили срочно вернуться домой, каждый час меняются новости, и радостнее они не становятся, к сожалению. Да, мы, наверное, дотянули до критического момента, но очень хотелось верить в лучшее. Сейчас США закрывают на строжайший карантин, в отдельных городах вводят комендантский час. Сколько это продлится, никто не знает, поэтому мы поняли, что больше ждать нельзя ни минуты", - написала Волосожар.

"Город Истеро (штат Флорида - прим. ТАСС), в котором мы находимся, очень маленький, наши апартаменты здесь совершенно не приспособлены к изоляции с ребенком, тут практически ничего нет. Из всех развлечений - маленькое озеро у дома, но если введут комендантский час, то и это будет недоступно. Так что срочно уехать - единственно верное решение, тем более родные очень переживают, что границы закроют на неопределенный срок", - добавила она.

Волосожар является двукратной победительницей Олимпийских игр в Сочи (пары и командные соревнования). Также на ее счету одна золотая и две серебряные медали чемпионатов мира, четыре золотые награды континентальных первенств.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 24 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, умерли не менее 285 человек. В России зарегистрировано 306 случаев заражения.