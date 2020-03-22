Тест еще одного футболиста "Айнтрахта" дал положительный результат на коронавирус

ТАСС, 22 марта. Второй футболист германского футбольного клуба "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Имя игрока не уточняется. В пятницу "Айнтрахт" объявил о первом случае заражения коронавирусом у футболиста клуба, его имя также не называлось. Руководство, тренерский штаб и игроки прошли тестирование и уйдут на двухнедельный карантин. Тесты 23 игроков клуба на коронавирус дали отрицательный результат.

"Айнтрахт" располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 28 очков в 24 матчах. Первенство Германии, как и большинство других национальных европейских чемпионатов, приостановлено из-за распространения коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов.