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Влияние коронавируса на спорт

Тест еще одного футболиста "Айнтрахта" дал положительный результат на коронавирус

В пятницу "Айнтрахт" объявил о первом случае заражения коронавирусом у игрока клуба

ТАСС, 22 марта. Второй футболист германского футбольного клуба "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Имя игрока не уточняется. В пятницу "Айнтрахт" объявил о первом случае заражения коронавирусом у футболиста клуба, его имя также не называлось. Руководство, тренерский штаб и игроки прошли тестирование и уйдут на двухнедельный карантин. Тесты 23 игроков клуба на коронавирус дали отрицательный результат.

"Айнтрахт" располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 28 очков в 24 матчах. Первенство Германии, как и большинство других национальных европейских чемпионатов, приостановлено из-за распространения коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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Влияние коронавируса на спорт
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