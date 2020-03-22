"Реал" выразил соболезнования семье экс-президента клуба Санса, умершего от коронавируса

ТАСС, 22 марта. Испанский футбольный клуб "Реал" выразил соболезнования семье бывшего президента мадридского клуба Лоренсо Санса, скончавшегося от коронавируса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Санс умер на 77-м году жизни в субботу.

"Руководство клуба глубоко опечалено кончиной Лоренсо Санса, - говорится в заявлении пресс-службы. - Выражаем соболезнования семье Лоренсо. Благодаря ему "Реал" продолжил вписывать достижения в историю клуба, он привел команду к долгожданной победе в Лиге чемпионов".

Соболезнования в связи с кончиной Санса выразили капитан "Реала" Серхио Рамос и бывшие капитаны клуба Икер Касильяс и Рауль, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF).

Санс был президентом "Реала" с ноября 1995 по июль 2000 года, при нем клуб дважды становился победителем Лиги чемпионов в 1998 и 2000 годах, до этого в предыдущий раз мадридский клуб побеждал в турнире в 1966 году (тогда он назывался Кубок европейских чемпионов). Также он был владельцем испанской "Малаги".