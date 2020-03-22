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Влияние коронавируса на спорт

"Реал" выразил соболезнования семье экс-президента клуба Санса, умершего от коронавируса

Санс скончался в субботу в возрасте 76 лет

ТАСС, 22 марта. Испанский футбольный клуб "Реал" выразил соболезнования семье бывшего президента мадридского клуба Лоренсо Санса, скончавшегося от коронавируса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Санс умер на 77-м году жизни в субботу.

"Руководство клуба глубоко опечалено кончиной Лоренсо Санса, - говорится в заявлении пресс-службы. - Выражаем соболезнования семье Лоренсо. Благодаря ему "Реал" продолжил вписывать достижения в историю клуба, он привел команду к долгожданной победе в Лиге чемпионов".

Соболезнования в связи с кончиной Санса выразили капитан "Реала" Серхио Рамос и бывшие капитаны клуба Икер Касильяс и Рауль, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF).

Санс был президентом "Реала" с ноября 1995 по июль 2000 года, при нем клуб дважды становился победителем Лиги чемпионов в 1998 и 2000 годах, до этого в предыдущий раз мадридский клуб побеждал в турнире в 1966 году (тогда он назывался Кубок европейских чемпионов). Также он был владельцем испанской "Малаги".

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Влияние коронавируса на спорт
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Влияние коронавируса на спорт
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