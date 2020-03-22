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Влияние коронавируса на спорт

Кремлев: Олимпийские игры в Токио необходимо перенести на год

Генеральный секретарь Федерации бокса России отметил, что понимает величину возможных финансовых потерь организаторов
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев Александр Щербак/ТАСС
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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 22 марта. Генеральный секретарь Федерации бокса России, член исполкома Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев считает, что Олимпийские игры 2020 года в Токио необходимо перенести на год из-за угрозы распространения коронавируса. Комментарий Кремлева приводит пресс-служба Федерации бокса России.

Ранее с просьбой перенести Игры в Токио выступили национальные олимпийские комитеты Бразилии, Колумбии, Норвегии и Словении, Федерация легкой атлетики США, Королевская испанская футбольная федерация, Королевская испанская федерация легкой атлетики и комиссия атлетов Канады.

"Понимаю, что это будут огромные финансовые потери и с принимающей стороны, и со стороны организаторов, но думаю, что Олимпийские игры надо перенести на год и провести их в 2021 году. Это мое мнение", - сказал Кремлев.

Олимпийский квалификационный турнир в Лондоне был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Из-за отстранения AIBA Международный олимпийский комитет (МОК) сам занимается организацией боксерского турнира на Олимпийских играх 2020 года в Токио и квалификационными соревнованиями. Игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа. МОК и власти Японии занимают последовательную позицию, согласно которой Игры состоятся в намеченные сроки.

"Вот возьмем конкретно наш вид спорта: если отбор продолжится в мае, то это уже будет неправильно. У спортсменов сбит режим, ведь атлеты ведут целенаправленную подготовку к Олимпийским играм и стараются выйти к этим соревнованиям на пике формы, а сейчас эта подготовка разбита. Посмотрите, как распространяется этот вирус: провести турнир в срок может быть рискованно. Здоровье спортсменов важнее", - добавил президент Федерации бокса России, отметив, что информация о сроках и месте продолжения европейской олимпийской квалификации еще не поступала.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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