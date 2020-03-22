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Влияние коронавируса на спорт

Олимпийский чемпион пловец ле Кло заявил, что не понимает, как готовиться к Играм-2020

Спортсмен вынужден был досрочно завершить тренировочный сбор в Турции из-за ситуации с коронавирусом
Чад ле Кло EPA-EFE/PATRICK B. KRAEMER
Описание
Чад ле Кло
© EPA-EFE/PATRICK B. KRAEMER

ТАСС, 22 марта. Олимпийский чемпион по плаванию Чад ле Кло не понимает, как готовиться к Олимпийским играм 2020 года в текущей ситуации. Комментарий пловца из ЮАР приводит агентство Reuters.

Ле Кло находился в Турции на тренировочном сборе, но после того, как там были обнаружены случаи заражения коронавирусом, он вернулся домой в ЮАР.

"Реального плана на будущее нет, - сказал ле Кло. - У меня нет тренера, нет партнеров для тренировок, я могу застрять здесь до Олимпиады. Если будут закрыты спортивные залы и здесь, то у меня нет плана B - это пугает. Я общался с некоторыми парнями, застрявшими в их домах, они не могут тренироваться".

Ле Кло выиграл золотую медаль Олимпийских игр 2012 года в заплыве на 200 метров баттерфляем. Также 27-летний пловец является трехкратным серебряным призером Игр и четырехкратным чемпионом мира.

Олимпиада в Токио запланирована с 24 июля по 9 августа.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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Влияние коронавируса на спорт
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