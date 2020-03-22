Тест на коронавирус футболиста "Уфы" Тилля дал отрицательный результат

ТАСС, 22 марта. Тест на коронавирус госпитализированного полузащитника футбольного клуба "Уфа" Оливье Тилля дал отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба уфимской команды.

"17 марта полузащитник "Уфы" Оливье Тилль был доставлен в больницу, в связи с этим все футболисты и персонал клуба переведены на самоизоляцию. На данный момент Тилль сдал два теста на коронавирус, оба они показали отрицательный результат. Сейчас он уже переведен в общую палату", - говорится в заявлении пресс-службы "Уфы".

23-летний Тилль выступает за "Уфу" с лета 2018 года, куда перешел из люксембургского "Прогреса". В нынешнем сезоне в составе "Уфы" люксембургский полузащитник провел 21 матч в чемпионате и Кубке России, в которых отдал три голевые передачи.

"Уфа" занимает девятое место в чемпионате России, набрав 27 очков. 17 марта сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги был приостановлен до 10 апреля из-за коронавируса. На данный момент команды сыграли по 22 матча из 30 запланированных.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 306 случаев заражения.