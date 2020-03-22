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Футбол в Испании

СМИ: "Барселона" готова продать Гризманна за €100 млн

Форвард перешел в каталонский клуб из "Атлетико" в июле 2019 года за €120 млн

ТАСС, 22 марта. Футбольный клуб "Барселона" готов продать французского нападающего Антуана Гризманна. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанский портал sport.es.

По информации портала, каталонский клуб готов расстаться с 29-летним форвардом за €100 млн.

Гризманн перешел в "Барселону" из мадридского "Атлетико" в июле 2019 года за €120 млн. Ранее он также выступал за "Реал Сосьедад". В нынешнем сезоне в составе "Барселоны" Гризманн провел 37 игр во всех турнирах, забив 14 мячей. За сборную Франции нападающий сыграл в 78 матчах и забил 30 мячей.

В составе "Атлетико" Гризманн стал победителем Лиги Европы (сезон-2017/18), Суперкубка УЕФА (2018) и Суперкубка Испании (2014). Нападающий является чемпионом мира 2018 года.

"Барселона" лидирует в чемпионате Испании, набрав 58 очков после 27 матчей. Турнир на данный момент приостановлен из-за ситуации с коронавирусом.

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