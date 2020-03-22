Квалификационные соревнования по скейтбордингу к Олимпиаде-2020 отложены

ТАСС, 22 марта. Квалификационные соревнования по скейтбордингу к Олимпийским играм 2020 года отложены на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации скейтбординга (World Skate).

Соревнования должны были пройти 7-10 мая в американском Лонг-Бич (штат Калифорния).

"Мы стремимся к безопасности наших спортсменов, сотрудников, партнеров и болельщиков. World Skate продолжит следить за развитием ситуации вокруг пандемии COVID-19, так как мы изучаем все варианты, связанные с проведением отборочных соревнований к Олимпийским играм", - говорится в заявлении.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа. Скейтбординг впервые будет представлен в программе Игр.

В США зафиксировали более 26,7 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, умерли более 300 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов.