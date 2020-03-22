Поздняков: ОКР делает все возможное для сохранения здоровья российских спортсменов

"Мы стараемся избежать спекуляций и быть максимально солидарными друг с другом. А также делать все возможное для сохранения здоровья наших спортсменов", - сказал Поздняков.

"После телеконференции с участием главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха и представителей национальных олимпийских комитетов стран мы заявили о позиции ОКР. И она останется прежней до того момента, когда МОК что-то изменит или же будут особые предписания Роспотребнадзора", - добавил он.

18 марта прошла конференция президента МОК Томаса Баха с представителями национальных олимпийских комитетов по вопросу Игр в Токио, Бах поддержал премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который планирует провести Олимпийские игры в Токио в срок. Поздняков в ходе выступления отметил, что у ОКР имеется богатый опыт преодоления кризисных ситуаций, а также подчеркнул важность единения в сложившейся ситуации. Также он выразил надежду на то, что вопросы с квалификационными соревнованиями Олимпиады будут решены объективно.

Бах отметил, что члены рабочей группы, созданной МОК с привлечением экспертов Всемирной организации здравоохранения, сходятся во мнении, что на данный момент не время для принятия радикальных решений, поскольку до старта Игр в Токио еще четыре месяца, а улучшение ситуации в борьбе с коронавирусом по некоторым прогнозам ожидается уже через 2-2,5 месяца.

Олимпийские игры запланированы на период с 24 июля по 9 августа. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов.