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Влияние коронавируса на спорт

Поздняков: ОКР делает все возможное для сохранения здоровья российских спортсменов

Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа
Президент ОКР Станислав Поздняков Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент ОКР Станислав Поздняков
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) старается делать все возможное для сохранения здоровья спортсменов. Об этом ТАСС рассказал президент ОКР Станислав Поздняков.

"Мы стараемся избежать спекуляций и быть максимально солидарными друг с другом. А также делать все возможное для сохранения здоровья наших спортсменов", - сказал Поздняков.

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"После телеконференции с участием главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха и представителей национальных олимпийских комитетов стран мы заявили о позиции ОКР. И она останется прежней до того момента, когда МОК что-то изменит или же будут особые предписания Роспотребнадзора", - добавил он.

18 марта прошла конференция президента МОК Томаса Баха с представителями национальных олимпийских комитетов по вопросу Игр в Токио, Бах поддержал премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который планирует провести Олимпийские игры в Токио в срок. Поздняков в ходе выступления отметил, что у ОКР имеется богатый опыт преодоления кризисных ситуаций, а также подчеркнул важность единения в сложившейся ситуации. Также он выразил надежду на то, что вопросы с квалификационными соревнованиями Олимпиады будут решены объективно.

Бах отметил, что члены рабочей группы, созданной МОК с привлечением экспертов Всемирной организации здравоохранения, сходятся во мнении, что на данный момент не время для принятия радикальных решений, поскольку до старта Игр в Токио еще четыре месяца, а улучшение ситуации в борьбе с коронавирусом по некоторым прогнозам ожидается уже через 2-2,5 месяца.

Олимпийские игры запланированы на период с 24 июля по 9 августа. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов.

Теги
РоссияПоздняков, Станислав АлексеевичВлияние коронавируса на спорт
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