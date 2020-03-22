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Зимние олимпийские виды спорта

Олимпийская чемпионка в лыжных гонках Стина Нильссон перейдет в биатлон

В прошлом сезоне спортсменка заняла 29-е место в общем зачете Кубка мира
Стина Нильссон EPA-EFE/SRDJAN SUKI
Описание
Стина Нильссон
© EPA-EFE/SRDJAN SUKI

ТАСС, 22 марта. Олимпийская чемпионка Стина Нильссон перейдет из лыжных гонок в биатлон. Об этом она рассказала шведскому изданию Expressen.

Нильссон заняла 29-е место в общем зачете Кубка мира сезона-2019/20. Из-за травмы она не выступала с декабря 2019 года.

"Я собиралась выступать в лыжных гонках до следующей Олимпиады, а затем сменить вид спорта после сезона 2022 года. Но из-за травмы у меня появилось много времени, чтобы все обдумать. Я почувствовала, что действительно не хочу ждать", - сказала Нильссон.

Нильссон 26 лет, она выиграла золото Олимпийских игр 2018 года в спринте. Также на ее счету есть две серебряные и две бронзовые награды Олимпиад. Шведка является двукратной чемпионкой мира, еще пять раз она завоевывала серебряные медали мировых первенств.

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Зимние олимпийские виды спорта
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