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Влияние коронавируса на спорт

Вдовин: отбор на Олимпийские игры в скейтбординге пока на паузе из-за коронавируса

В воскресенье World Skate отменила квалификационные соревнования, которые должны были пройти 7-10 мая в США

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Соревнования по скейтбордингу, входящие в программу олимпийского отбора, на данный момент стоят на паузе в связи с пандемией коронавируса. Об этом ТАСС рассказал глава Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.

В воскресенье Международная федерация роллер-спорта (World Skate) отменила квалификационные соревнования, которые должны были пройти 7-10 мая в американском Лонг-Бич (штат Калифорния). Квалификационные турниры в дисциплине "стрит" в 2020 году должны были пройти в Лиме (16-22 марта), китайских Яньчэне (6-12 апреля) и Нанкине (14-19 апреля), японской Самукаве (22-26 апреля). В дисциплине "парк" квалификационные турниры в те же даты должны были принять Лима и Яньчэн, чемпионат мира в данной дисциплине планировали провести в Нанкине с 26 по 31 мая. Проведение мирового первенства в дисциплине "стрит" было запланировано в Лондоне на 19-24 мая.

"Отменяется все и повсеместно, в том числе и в других видах спорта. Сегодня все соревнования на паузе, все ждут, как ситуация будет развиваться дальше. Отменены только китайские этапы, остальные соревнования пока перенесены. Но пока соревнования переносят, не сообщая подробности", - отметил Вдовин.

По квалификационным правилам, олимпийские лицензии достанутся трем лучшим райдерам чемпионата мира в каждой дисциплине. Еще 16 путевок в каждой дисциплине будут распределены по результатам олимпийского рейтинга, по одной путевке получат спортсмены, представляющие страну - хозяйку соревнований. Квалификационный олимпийский отбор должен быть завершен до 31 мая.

"В начале апреля мы должны были проводить чемпионат России в дисциплине "парк", по текущему рейтингу Алишер Садыков и Лилия Суханькова сейчас подают в двадцатку спортсменов, которые едут на Олимпиаду. Чемпионат России тоже рейтинговое соревнование, оно тоже идет в зачет олимпийского отбора, - пояснил собеседник агентства. - Мы готовились к чемпионату России, должны были пройти два первенства в обеих дисциплинах, скейт-лагерь для молодых спортсменов, но в понедельник получили отбой. Сейчас ждем, будем смотреть за дальнейшим развитием ситуации, пока четкой картины нет ни у кого в мире".

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа. Скейтбординг впервые будет представлен в программе Игр.

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Влияние коронавируса на спорт
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