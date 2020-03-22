ЦСКА прервал аренду японского футболиста Нисимуры в "Портимоненсе" из-за коронавируса

ТАСС, 22 марта. Московский ЦСКА прервал аренду японского футболиста Такумы Нисимуры в португальском "Портимоненсе" из-за коронавируса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу португальского клуба.

23-летний Нисимура перешел на правах аренды в "Портимоненсе" в январе 2020 года, соглашение было рассчитано до конца нынешнего сезона. Однако игрок попросил ЦСКА вернуть его из аренды из-за вспышки коронавируса в Европе и отправить в Японию к семье.

"ЦСКА, владея правами на Нисимуру, удовлетворил запрос игрока, сообщив нам, что его аренда будет незамедлительно прекращена. "Портимоненсе" желает Такуме всего наилучшего в жизни и в спорте", - говорится в сообщении.

Нисимура перешел в ЦСКА в августе 2018 года из японской команды "Вегалта Сэндай". В составе московского клуба нападающий провел 23 матча во всех турнирах и забил четыре гола.

Число заразившихся новым коронавирусом в Португалии превышает 1,5 тыс. человек. В стране зафиксировано 14 летальных исходов. В среду вечером власти Португалии объявили в стране чрезвычайное положение.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов.