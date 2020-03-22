Сорокин может перейти в клуб НХЛ "Нью-Йорк Айлендерс" в следующем сезоне

ТАСС, 22 марта. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" Лу Ламорелло заявил, что российский голкипер московского ЦСКА Илья Сорокин может перейти в североамериканскую команду уже в следующем сезоне. Комментарий Ламорелло приводит портал Eyes on Isles.

Сорокин был выбран "Айлендерс" в третьем раунде драфта 2014 года под общим 78-м номером. Контракт 24-летнего хоккеиста с ЦСКА рассчитан до конца сезона.

"Высока вероятность, что Сорокин будет выступать за наш клуб в следующем сезоне", - сказал Ламорелло.

В сезоне-2019/20 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции, Сорокин провел в регулярном чемпионате 40 матчей, в которых одержал 26 побед в основное время, отражая в среднем 93,5% бросков и пропуская 1,5 шайбы за игру. В плей-офф на его счету четыре победы в четырех матчах (96,6% отраженных бросков при коэффициенте надежности 0,73). Сорокин является победителем Олимпийских игр 2018 года, также на его счету три бронзовые награды чемпионатов мира.

В "Нью-Йорк Айлендерс" играет российский голкипер Семен Варламов, в этом сезоне НХЛ, который приостановлен на неопределенный срок, он провел 45 матчей, одержал 19 побед и отразил в среднем 91,4% бросков при коэффициенте надежности 2,62.