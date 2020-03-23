Глава World Athletics Коу обратился к Томасу Баху с просьбой перенести Олимпийские игры

ТАСС, 23 марта. Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу обратился к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой о переносе летних Олимпийских игр 2020 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Текст письма Коу приводит канадский портал CBС.

В воскресенье Бах заявил, что МОК в течение четырех недель примет решение относительно возможности проведения Олимпийских игр в запланированные сроки на фоне ситуации с коронавирусом. До этого МОК и власти Японии занимали последовательную позицию, заявляя, что Игры состоятся в намеченные сроки.

"Я провел конференцию с представителями национальных федераций, на которой мы обсудили сложившуюся ситуацию. В связи с тем, что государства понесли разный ущерб от распространения коронавируса, мы пришли к единогласному мнению, что проведение Олимпийских игр в запланированные даты невозможно из-за несоблюдения принципа честной конкуренции", - сказал Коу.

Коу отметил, что в связи с распространением коронавируса спортсмены испытывают трудности в организации тренировочного процесса из-за ограничений, являющихся следствием мер по борьбе с распространением коронавируса. Кроме того, атлетам придется форсировать подготовку к соревнованиям, что повысит риск получения травм.

World Athletics стала первой международной спортивной федерацией, которая призвала МОК перенести Олимпийские игры. Ранее с просьбой перенести Игры в Токио выступили, в частности, национальные олимпийские комитеты Бразилии, Колумбии, Норвегии, Словении, Хорватии, Федерация легкой атлетики США, испанские федерации футбола и легкой атлетики.

Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов.