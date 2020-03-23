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Влияние коронавируса на спорт

Капитан ФК "Хартс" согласился получать половину зарплаты на время приостановки сезона

Данный шаг должен помочь клубу сохранить финансовую стабильность

ТАСС, 23 марта. Капитан шотландского клуба "Хартс" Стивен Нейсмит согласился на понижение заработной платы в два раза на время приостановки сезона из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

"Как и партнеры по команде, я обдумал просьбу клуба пойти на понижение зарплаты, чтобы сохранить как можно больше сотрудников в штате, мы долго обсуждали решение с семьей, - сказал Нейсмит. - Я считаю, что понижение зарплаты является верным шагом, и надеюсь, что это поможет клубу сохранить финансовую стабильность в долгосрочной перспективе. Разумеется, я поддержу любое решение одноклубников. Также я хочу сообщить, что буду выступать за клуб в следующем сезоне вне зависимости от того, в каком по силе дивизионе будет играть клуб".

Нейсмит перешел в "Хартс" летом 2019 года, до этого игрок выступал за шотландский клуб на правах аренды в течение полутора лет. Также Нейсмит играл за шотландский "Рейнджерс", английские "Эвертон" и "Норвич". Вместе с "Рейнджерс" игрок трижды стал чемпионом Шотландии, два раза выиграл кубок страны. В составе сборной Шотландии футболист провел 51 матч и забил девять мячей.

"Хартс" располагается на последней, 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата Шотландии, набрав 23 очка в 30 матчах. Отставание от 11-го места составляет четыре балла.

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