Капитан ФК "Хартс" согласился получать половину зарплаты на время приостановки сезона

ТАСС, 23 марта. Капитан шотландского клуба "Хартс" Стивен Нейсмит согласился на понижение заработной платы в два раза на время приостановки сезона из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

"Как и партнеры по команде, я обдумал просьбу клуба пойти на понижение зарплаты, чтобы сохранить как можно больше сотрудников в штате, мы долго обсуждали решение с семьей, - сказал Нейсмит. - Я считаю, что понижение зарплаты является верным шагом, и надеюсь, что это поможет клубу сохранить финансовую стабильность в долгосрочной перспективе. Разумеется, я поддержу любое решение одноклубников. Также я хочу сообщить, что буду выступать за клуб в следующем сезоне вне зависимости от того, в каком по силе дивизионе будет играть клуб".

Нейсмит перешел в "Хартс" летом 2019 года, до этого игрок выступал за шотландский клуб на правах аренды в течение полутора лет. Также Нейсмит играл за шотландский "Рейнджерс", английские "Эвертон" и "Норвич". Вместе с "Рейнджерс" игрок трижды стал чемпионом Шотландии, два раза выиграл кубок страны. В составе сборной Шотландии футболист провел 51 матч и забил девять мячей.

"Хартс" располагается на последней, 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата Шотландии, набрав 23 очка в 30 матчах. Отставание от 11-го места составляет четыре балла.