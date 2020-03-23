НОК Австралии: очевидно, что ОИ в Токио не могут пройти в запланированные даты

ТАСС, 23 марта. Национальный олимпийский комитет (НОК) Австралии заявил, что летние Олимпийские игры в Токио должны быть перенесены из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба НОК Австралии.

В понедельник НОК Канады первым отказался отправить сборную на Олимпийские игры в Токио.

"Очевидно, что Игры не могут пройти в запланированные даты, - говорится в заявлении. - Наши спортсмены сохраняют позитивный настрой, но стресс и неопределенность [в связи с возможным переносом Игр] невероятно усложняют процесс подготовки".

Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 367 случаев заражения.