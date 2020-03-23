Министр по делам ОИ: сложно выбрать приемлемый срок переноса Олимпийских игр для атлетов

ТОКИО, 23 марта. /ТАСС/. Вопрос о том, какой срок переноса летних Олимпийских игр был бы приемлемым для спортсменов, является крайне сложным. Об этом в понедельник заявила журналистам министр по делам Олимпиады и Паралимпиады в Токио Сэйко Хасимото.

"У всех спортсменов индивидуальная ситуация с подготовкой к соревнованиям. Кроме того, в каждой стране по-своему реагируют на распространение коронавируса. Поэтому сделать так, чтобы мнения спортсменов по поводу отсрочки на полгода, год или два года полностью совпадали, крайне сложно", - сказала Хасимото.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник, выступая в парламенте, заявил, что вариант с переносом летних Олимпийских игр в Токио возможен, если нельзя будет провести соревнования в обычном формате на фоне ситуации с распространением коронавируса.

На данный момент Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. В воскресенье президент МОК Томас Бах заявил, что в течение четырех недель МОК примет решение относительно возможности проведения Олимпийских игр в запланированные сроки на фоне ситуации с коронавирусом. В понедельник НОК Канады первым отказался отправить сборную на Олимпийские игры в Токио.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов.