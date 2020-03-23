Тест сотрудника скаутской службы ФК "Барселона" дал положительный результат на коронавирус

ТАСС, 23 марта. Сотрудник скаутской службы испанского футбольного клуба "Барселона" Андре Кюри заразился коронавирусом. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Mundo Deportivo.

В настоящее время специалист находится в Бразилии на карантине. Он стал первым сотрудником системы каталонского клуба, заразившимся коронавирусом.

"Следуя указаниям органов здравоохранения, я останусь в самоизоляции на протяжении 14 дней. Клуб принял все необходимые превентивные меры", - написал Кюри в своем Twitter.

"Барселона" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 58 очков в 27 матчах. Чемпионат Испании был прерван 12 марта до 5 апреля из-за коронавируса.