Оргкомитет: Токио готов провести ОИ по плану, но из-за коронавируса возможен их перенос

ТОКИО, 23 марта. /ТАСС/. Япония обладает реальными возможностями провести Олимпийские и Паралимпийские игры в запланированные даты, однако из-за ситуации с коронавирусом в мире необходимо рассмотреть вариант их переноса. Об этом в понедельник заявил телеканалу NHK глава оргкомитета Олимпийских игр Тосиро Муто.

"В разговоре с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом вчера я отметил, что Япония обладает реальными возможностями провести Олимпиаду по плану. Однако из-за того, что ситуация в мире резко меняется, нам необходимо задуматься о переносе", - сказал Муто. Он также отметил, что в ближайшее время японская сторона намерена обсудить с МОК проблемы, которые возникнут в случае переноса Игр.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник, выступая в парламенте, заявил, что вариант с переносом летних Олимпийских игр в Токио возможен, если нельзя будет провести соревнования в обычном формате на фоне ситуации с распространением коронавируса.

На данный момент Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. В воскресенье президент МОК Томас Бах заявил, что в течение четырех недель МОК примет решение относительно возможности проведения Олимпийских игр в запланированные сроки на фоне ситуации с коронавирусом. В понедельник НОК Канады первым отказался отправить сборную на Олимпийские игры в Токио.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс.