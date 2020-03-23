Совет лиг: возобновление футбольных и бейсбольных игр в Японии является затруднительным

ТОКИО, 23 марта. /ТАСС/. Руководители высшего дивизиона чемпионата Японии по футболу (J1 League) и Японской лиги бейсбола считают затруднительным возобновление в ближайшее время матчей, отмененных из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в понедельник сообщается по итогам состоявшегося в Токио заседания совета с участием представителей спортивных лиг.

"На данный момент проведение матчей, запланированных на ближайшее будущее, является крайне затруднительным", - приводит заявление совета японское общественное телевидение. Отмечается, что эта оценка вызвана сохраняющимся риском передачи вируса в ограниченном пространстве среди многочисленных зрителей. Руководство лиг продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в стране в связи с возможной необходимостью изменения расписания матчей.

Ранее сообщалось, что J1 League возобновит футбольное первенство с 3 апреля, а профессиональные бейсбольные матчи в Японии будут вновь проводиться с 10 апреля.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов. В Японии к настоящему моменту выявлено свыше 1,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess ("Даймонд принсесс"). Число летальных исходов составляет 49.