ФК "Локомотив" не решил, кто будет заменять тренера Семина в случае его самоизоляции

МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Решение о том, кто будет заменять 72-летнего главного тренера футбольного клуба "Локомотив" Юрия Семина на время его самоизоляции на фоне пандемии коронавируса, еще не принято. Об этом ТАСС сообщил Семин.

23 марта мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым жителям столицы временно ограничить контакты с другими людьми на период с 26 марта по 14 апреля. Домашний режим рекомендуется соблюдать москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями.

"Если это официальное решение, будем делать так, как положено, - сказал Семин. - Будем подчиняться всем регламентам, отсюда будем находить, как тренироваться. Кто может заменить меня в тренировочном процессе? Это мы обсудим".

17 марта чемпионат России по футболу был приостановлен до 10 апреля. На данный момент в Тинькофф - Российской премьер-лиге сыграно 22 из 30 туров, "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 41 очко. Отставание от идущего первым петербургского "Зенита" составляет девять очков.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.