Российские легкоатлеты откажутся от апрельских заграничных сборов из-за коронавируса

ТАСС, 23 марта. Все зарубежные учебно-тренировочные сборы сборных команд России по легкой атлетике, запланированные на апрель, отменены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

"Всероссийская федерация легкой атлетики сообщает, что в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, все зарубежные учебно-тренировочные сборы (УТС) сборных команд России по легкой атлетике, которые были запланированы на апрель 2020 года, отменяются. Сборы должны были пройти в Португалии и Киргизии", - говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящий момент на УТС по линии сборных команд России по легкой атлетике в этих странах находятся в общей сложности 55 российских легкоатлетов (Португалия - 25, Киргизия - 30). Все они будут возвращены в Россию в самое ближайшее время. Как сообщает ВФЛА, сборные команды России по легкой атлетике в марте-апреле будут готовиться в рамках тренировочных сборов на базах в Новогорске, Кисловодске, Адлере и Сочи.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения.