{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Все российские легкоатлеты досрочно вернутся со сборов в Португалии и Киргизии

В настоящий момент на учебно-тренировочных сборах в этих странах находятся 55 российских легкоатлетов

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Все спортсмены, находящиеся в настоящее время на учебно-тренировочных сборах российских команд по легкой атлетике в Португалии и Киргизии, вернутся в ближайшее время. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Юрий Борзаковский, которого цитирует пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА)

В настоящий момент на учебно-тренировочных сборах российских команд по легкой атлетике в этих странах находятся в общей сложности 55 российских легкоатлетов (в Португалии - 25, в Киргизии - 30). Сборы по плану должны завершиться 31 марта. Из-за пандемии коронавируса условия для подготовки российских легкоатлетов, тренирующихся в Португалии, ухудшились.

"Ситуация, конечно, экстренная, требующая от всех нас сейчас ответственного подхода и жесткого соблюдения всех правил, касающихся и самоизоляции, и применения мер безопасности, и внимательности, - сказал Борзаковский. - Ребята из Португалии и Киргизии вернутся в ближайшие дни, мы не будем ждать дат окончания сборов. Сейчас решаем организационные вопросы. Конечно, после возвращения все будут отправлены на карантин, это даже не обсуждается".

"В апреле будем стараться работать в штатном режиме, но, конечно, учитывая обстановку, будут приняты дополнительные меры безопасности. Поскольку ситуация меняется каждый час, я и мои сотрудники мониторим информацию в круглосуточном режиме, главное сейчас - здоровье и безопасность людей", - заключил главный тренер.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Тарасова уверена, что разумные люди могут с пользой для себя провести время в самоизоляции
Тренер отметила, что нужно развиваться во всех направлениях
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС