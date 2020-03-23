Все российские легкоатлеты досрочно вернутся со сборов в Португалии и Киргизии

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Все спортсмены, находящиеся в настоящее время на учебно-тренировочных сборах российских команд по легкой атлетике в Португалии и Киргизии, вернутся в ближайшее время. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Юрий Борзаковский, которого цитирует пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА)

В настоящий момент на учебно-тренировочных сборах российских команд по легкой атлетике в этих странах находятся в общей сложности 55 российских легкоатлетов (в Португалии - 25, в Киргизии - 30). Сборы по плану должны завершиться 31 марта. Из-за пандемии коронавируса условия для подготовки российских легкоатлетов, тренирующихся в Португалии, ухудшились.

"Ситуация, конечно, экстренная, требующая от всех нас сейчас ответственного подхода и жесткого соблюдения всех правил, касающихся и самоизоляции, и применения мер безопасности, и внимательности, - сказал Борзаковский. - Ребята из Португалии и Киргизии вернутся в ближайшие дни, мы не будем ждать дат окончания сборов. Сейчас решаем организационные вопросы. Конечно, после возвращения все будут отправлены на карантин, это даже не обсуждается".

"В апреле будем стараться работать в штатном режиме, но, конечно, учитывая обстановку, будут приняты дополнительные меры безопасности. Поскольку ситуация меняется каждый час, я и мои сотрудники мониторим информацию в круглосуточном режиме, главное сейчас - здоровье и безопасность людей", - заключил главный тренер.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения.