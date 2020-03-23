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Влияние коронавируса на спорт

Десять антидопинговых лабораторий WADA ограничили свою деятельность из-за коронавируса

Они находятся в Лос-Анджелесе, Монреале, Рио-де-Жанейро, Дохе, Барселоне, Бухаресте, Лондоне, Мадриде, Париже и Риме

ТАСС, 23 марта. Десять антидопинговых лабораторий, аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) уже приостановили или ограничили свою деятельность из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

В настоящее время приостановили или ограничили свою деятельность из-за пандемии коронавируса лаборатории в Лос-Анджелесе, Монреале, Рио-де-Жанейро, Дохе, Барселоне, Бухаресте, Лондоне, Мадриде, Париже и Риме.

В официальном списке WADA находится 30 лабораторий, из которых четыре ранее приостановили свою деятельность или временно были лишены аккредитаций по причинам, не связанным с распространением коронавируса. Это лаборатории в Хельсинки, Афинах, Нью-Дели и Бангкоке.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения.

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Влияние коронавируса на спорт
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