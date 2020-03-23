IIHF пока не общалась о переносе чемпионата мира из Белоруссии и Латвии

МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) на данный момент не общалась с Федерацией хоккея Белоруссии о возможном переносе чемпионата мира 2021 года. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя ФХБ, член совета IIHF Сергей Гончаров.

В субботу из-за пандемии коронавируса был отменен чемпионат мира, проведение которого было запланировано на период с 8 по 24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне. Президент IIHF Рене Фазель сообщил ТАСС о том, что на данный момент места проведения чемпионатов мира с 2021 по 2025 годы утверждены, турнир 2021 года пройдет в Белоруссии и Латвии. Однако ситуация с хозяевами мировых первенств окончательно прояснится на конгрессах IIHF.

"На сегодняшний день подготовка стран к турниру продолжается, все без изменений. Разговоров о возможном переносе на данный момент с нашей страной не было", - сказал Гончаров.

Ближайший ежегодный конгресс IIHF может пройти в середине июня.