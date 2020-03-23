РУСАДА в феврале не тестировало на допинг футболистов Российской премьер-лиги

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в феврале не проверяло на допинг футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом свидетельствуют материалы, предоставленные ТАСС Российским антидопинговым агентством.

Как ранее сообщал ТАСС, в январе РУСАДА протестировало пятерых футболистов Российской премьер-лиги, и все они оказались игроками московского "Локомотива". Тестирование тогда прошли вратарь Маринато Гилерме, полузащитники Дмитрий Баринов, Александр Коломейцев и Алексей Миранчук, а также нападающий Рифат Жемалетдинов. В декабре 2019 года РУСАДА также не тестировало футболистов РПЛ.

Самыми тестируемыми Российским антидопинговым агентством футболистами Российской премьер-лиги в 2019 году стали нападающий московского ЦСКА Федор Чалов и защитник грозненского "Ахмата" Андрей Семенов. Они трижды проходили проверку на допинг. По два раза проверялись РУСАДА в 2019 году Алан Дзагоев и Ильзат Ахметов (оба - ЦСКА), Юрий Газинский, Дмитрий Скопинцев и Магомед-Шапи Сулейманов (все - "Краснодар"), Александр Головин ("Монако"), Хызыр Аппаев и Георгий Мелкадзе (оба - "Тамбов"), Роман Еременко, Алексей Ионов и Александр Зуев (все - "Ростов"), Аяз Гулиев ("Спартак"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Ярослав Ракицкий ("Зенит") и Вячеслав Грулев ("Динамо").

Скопинцев в январе 2020 года перешел из "Краснодара" в московское "Динамо". Аппаев покинул "Тамбов" в январе 2020 года, в настоящий момент игрок пребывает в статусе свободного агента. Грулев в январе перешел в "Нижний Новгород" на правах аренды. Мелкадзе находится в "Тамбове" в аренде, права на игрока принадлежат московскому "Спартаку".