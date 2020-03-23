Глава НОК Японии считает, что перенос ОИ на долгий срок негативно скажется на спортсменах

ТОКИО, 23 марта. /ТАСС/. Глава Олимпийского комитета Японии, олимпийский чемпион по дзюдо Ясухиро Ямасита заявил, что перенос на слишком длительный срок летних Игр в Токио из-за ситуации с коронавирусом негативно скажется на спортсменах. Его комментарий приводит японское издание Sponichi Annex.

Ранее в понедельник премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что вариант с переносом летней Олимпиады в Токио возможен, если нельзя будет провести соревнования в обычном формате на фоне ситуации с распространением коронавируса.

"Я думаю, что лучше не откладывать Игры надолго, если мы рассматриваем этот вопрос с позиции спортсменов", - сказал Ямасита. Он также отметил, что в случае переноса Олимпиады придется решить ряд проблем, связанных с необходимостью нового резервирования спортивных объектов, поскольку даты соревнований изменятся.

Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. В воскресенье президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что в течение четырех недель МОК примет решение относительно возможности проведения Игр в установленные сроки. В понедельник Национальный олимпийский комитет Канады первым отказался отправить сборную в Токио.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 320 тысяч человек, зафиксировано более 14 тысяч смертельных исходов.