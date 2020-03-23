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Чемпионат Европы по самбо в Екатеринбурге перенесен на сентябрь 2020 года

Турнир должен был пройти с 21 по 25 мая, новые сроки - 17-21 сентября
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 23 марта. Исполком Европейской федерации самбо (ЕФС) принял решение о переносе чемпионата Европы и отчетно-выборного конгресса ЕФС в Екатеринбурге на сентябрь 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (FIAS).

Турнир должен был пройти с 21 по 25 мая, новые сроки - 17-21 сентября. Конгресс запланирован на 17 сентября.

Также перенесены еще несколько международных турниров: апрельское первенство Европы среди юниоров и юниорок, юношей и девушек в Панагюрище (Болгария) пройдет 10-14 декабря 2020 года, международные соревнования категории А "Мемориал Ю. М. Потапова", которые должны были пройти с 24 по 28 апреля во Владивостоке, перенесены на 16-19 октября.

Кубок мира "Мемориал А. А. Харлампиева", который должен был пройти с 19 по 22 марта 2020 года в Москве, состоится летом. Его точные сроки пока не определены.

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Влияние коронавируса на спорт
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