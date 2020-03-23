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Олимпиада-2020 в Токио

Мамиашвили: борцы сборной России живут надеждой на участие в Олимпиаде в Токио

Сборная России по спортивной борьбе вернулась с учебно-подготовительных сборов и продолжает подготовку к Олимпиаде с личными тренерами
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Сборная России по спортивной борьбе вернулась с учебно-подготовительных сборов, продолжает подготовку к Олимпиаде в Токио с личными тренерами и живет надеждой на участие в Играх. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Ряд национальных олимпийских комитетов уже заявили о своей готовности бойкотировать Игры в Токио в связи с распространением коронавируса. Так, в частности, НОК Канады отказался посылать свою сборную на Игры-2020, НОК Австралии призвал своих спортсменов готовиться к переносу Олимпиады на 2021 год, готовы бойкотировать Игры и новозеландцы. Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) с призывом о переносе Игр, ранее с подобной инициативой уже выступили НОК Бразилии, Колумбии, Норвегии, Словении и Хорватии, федерации легкой атлетики США и Великобритании, испанские федерации футбола и легкой атлетики.

"Пока официальной информации о переносе Игр нет, надеюсь, следующая неделя будет в этом отношении ключевой. Наша сборная сейчас вернулась со сборов по подготовке к лицензионным турнирам - команда по вольной борьбе работала в Кисловодске, по греко-римской - в Сочи. Тренировочный процесс однозначно продолжится в той или иной форме - все получили домашнее задание и будут работать под контролем личных тренеров и главных тренеров команд", - сообщил Мамиашвили.

"Будем жить надеждой на участие в Играх. Мы должны быть готовы в любой ситуации", - подчеркнул глава ФСБР.

Ранее в понедельник премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что вариант с переносом летней Олимпиады в Токио возможен, если нельзя будет провести соревнования в обычном формате на фоне ситуации с распространением коронавируса. В воскресенье президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что в течение четырех недель МОК примет решение относительно возможности проведения Игр в установленные сроки. Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Теги
Олимпиада-2020 в Токио
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