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Влияние коронавируса на спорт

Минспорт РФ может подвести итоги выступления саночников в минувшем сезоне удаленно

Из-за ситуации с коронавирусом все заседания экспертных советов по видам спорта перенесены

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Заседание экспертного совета Министерства спорта РФ, на котором 25 марта планировалось подвести итоги выступления сборной России по санному спорту, будет перенесено из-за пандемии коронавируса. Как сообщил ТАСС исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин, он допускает вариант, при котором итоги санного сезона будут подведены членами совета в режиме онлайн.

"Экспертный совет министерства спорта, который оценит итоги выступления наших саночников в минувшем сезоне, первоначально был запланирован на 25 марта. Но из-за ситуации с коронавирусом все заседания экспертных советов по видам спорта перенесены. Не исключаю, что анализ деятельности будет произведен онлайн. ФССР до 25 марта предоставит все отчетные документы в минспорт", - заметил Тюрин.

Минувший сезон стал самым успешным за всю историю отечественного санного спорта. По итогам февральского чемпионата мира, проходившего в Сочи, на счету российских спортсменов оказалось пять золотых, две серебряные и одна бронзовая медаль.

Екатерина Катникова победила в спринте и в личной гонке, две золотые медали выиграл в Сочи Роман Репилов (спринт и индивидуальная гонка). Татьяна Иванова выиграла серебро в спринте, Виктория Демченко - бронзу в личной гонке. Чемпионами мира в спринте в соревнованиях двухместных экипажей стали Александр Денисьев и Владислав Антонов, они же стали серебряными призерами в классической гонке.

По итогам сезона Репилов победил в общем зачете Кубка мира, Семен Павличенко стал третьим. У женщин в общем зачете Иванова заняла второе место, третьей стала Демченко.

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Влияние коронавируса на спорт
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