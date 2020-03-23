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Влияние коронавируса на спорт

Гран-при "Формулы-1" в Азербайджане отложен из-за коронавируса

Этап в Баку был запланирован на 5-7 июня
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© EPA-EFE/SRDJAN SUKI

ТАСС, 23 марта. Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Азербайджане отложен на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом сообщают организаторы Гран-при Азербайджана (Baku City Circuit).

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Этап в Баку был запланирован на 5-7 июня, заезды по улицам столицы Азербайджана должны были проводиться в пятый раз. В 2016 году гонка в Баку именовалась Гран-при Европы, с 2017 года этап получил название Гран-при Азербайджана. Сообщается, что купленные болельщиками билеты останутся в силе.

"Перенос является прямым результатом продолжающейся глобальной пандемии COVID-19 и полностью основан на экспертных рекомендациях, предоставленных нам соответствующими органами власти. При принятии этого решения главной заботой Baku City Circuit было здоровье и благополучие азербайджанского народа, а также всех болельщиков "Формулы-1", сотрудников и участников чемпионата", - говорится в заявлении организаторов.

Ранее был отменен Гран-при Монако, а также перенесены на неопределенный срок этапы "Формулы-1" в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах и Испании. Таким образом, первым в календаре на данный момент стоит Гран-при Канады, запланированный на 12-14 июня.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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